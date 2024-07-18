Ergin Ataman ailesi için küplere bindi

EuroLeague'de Panathinaikos ile şampiyon olan Ataman, vize sorununa tepkisini dile getirerek, "Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?" dedi.

TV100 yayınında soruları yanıtlayan Ataman, Türkiye’nin vize problemiyle ilgili şunları söyledi:

"Ben Ergin Ataman'ım"

Vize problemi beni çok etkiliyor. Ailem Yunanistan’a gelemiyor. Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun. Ben Ergin Ataman’ım, buna rağmen vize için sıraya giriyorlar ve bir ay, iki ay, üç ay bekliyorlar, gidenler ret alıyor. Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?

Tabii ki gitmemesi gerekenler de var. Siyasi olarak yasaklı olanlar veya oraya gittiklerinde göç edip kalanlar. Ama bunu ayırmak bu kadar mı zor? Bu konulardan gerçekten çok rahatsızım.

En güzel yaşadığım şeylerden biri, Yunan takımında Euroleague maçına deplasmana gittiğimizde, elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var, ne başka bir şey.

4 yıllık sözleşme imzaladı

THY EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıklamıştı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu (Ergin Ataman) da yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullanmıştı.