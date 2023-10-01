Ergin Ataman'a Yunanistan'da büyük şok. Neye uğradığını şaşırdı

Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos maçında adeta dondu kaldı. Atman rahatsız olduğunu belirterek basın toplantısına da çıkmadı.

Ergin Ataman'a Yunanistan'da büyük şok. Neye uğradığını şaşırdı

Yunanistan'da Ergin Ataman'ın hocası olduğu Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan büyük bir fark yedi.

Süper Kupa maçında Olympiakos, Panathinaikos'a 75-51’lik skorla yendi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maça çok kötü başlayan Panathinaikos, ilk yarıda sadece 11 sayı yapabildi.

Olympiakos’ta Giannoulis Larentzakis 20 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalma; Isaiah Canaan ise 12 sayı ve 2 asistle mücadele etti.

Panathinaikos’ta ise Juancho Hernangomez'in 15 sayı, 6 ribaundluk katkısı takımına yeterli olmadı.

Ergin Ataman, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle maçtan sonraki basın toplantısına katılmadı.


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