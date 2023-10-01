Ergin Ataman'a Yunanistan'da büyük şok. Neye uğradığını şaşırdı

Yunanistan'da Ergin Ataman'ın hocası olduğu Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan büyük bir fark yedi.
Süper Kupa maçında Olympiakos, Panathinaikos'a 75-51’lik skorla yendi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Maça çok kötü başlayan Panathinaikos, ilk yarıda sadece 11 sayı yapabildi.
Olympiakos’ta Giannoulis Larentzakis 20 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalma; Isaiah Canaan ise 12 sayı ve 2 asistle mücadele etti.
Panathinaikos’ta ise Juancho Hernangomez'in 15 sayı, 6 ribaundluk katkısı takımına yeterli olmadı.
Ergin Ataman, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle maçtan sonraki basın toplantısına katılmadı.