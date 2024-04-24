Ergin Ataman rest çekti

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague play-off serisi ilk maçında kendi sahalarında İsrail'in Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup olduğu maçtan sonra konuştu.
Bu sonuçla Maccabi Playtika, seride 1-0 öne geçerken, ü galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin ikinci maçı yarın Yunanistan'da oynanacak.
Ataman maçtan sonra rest çekerek elenmeleri halinde görevi bırakacağını söyledi.
Ataman, şu ifadeleri kullandı:
"Buradaki herkese Dörtlü Final'e gideceğimizin sözünü veriyorum. 1-0 geride olmamız önemli değil. Eğer Dörtlü Final'e gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım."