Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Barış Alper Yılmaz için tarihi bonservis

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Barış Alper Yılmaz için tarihi bonservis
Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz için tarihi bir bonservis teklif edildi.

2021 yaz transfer döneminde Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez oyuncularından oldu.

23 yaşındaki futbolcu, 15 gole katkı sağlarken, Galatasaray'ın ligde liderlik koltuğunda oturmasında büyük başrol oynadı.

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ASTON VILLA PEŞİNDE
Performansıyla alkış alan milli futbolcu, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken, Premier Lig ekibi Aston Villa Barış Alper için teklif yükseltti.

Milli yıldızı transfer etmek isteyen Aston Villa'nın Galatasaray'a yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi yükseltti.

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25 MİLYON EURO!
Premier Lig ekibi, 18 milyon euro'luk teklifi Galatasaray'ın istemiş olduğu 25 milyon euro seviyelerine çekti.

Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Unai Emery'nin takımı, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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TARİHE GEÇEBİLİR
Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Barış Alper, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli yerli transferi olarak kayıtlara geçecek.

Rekor 13 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

GALATASARAY PERFORMANSI
Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 103 maçta 10 gol atarken 11 asist yaptı.

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