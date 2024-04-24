İptal edilecek maçı sahaya giren taraftarlar kurtardı

İsviçre Süper Ligi'nin 33. haftasında Zürih, evinde St. Gallen'i konuk etti.
Konuk ekip St.Gallen, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İptal edilmesi beklenen karşılaşma öncesi taraftarlardan büyük bir hamle geldi.
KARLI ZEMİNİ TEMİZLEDİLER!
Taraftarlar, yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele öncesi sahaya girerek karlı zemini temizledi.
Karlı zemin, kısa süre içerisinde temizlendi.
Böylece maç iptal edilmedi ve karşılaşma oynandı.
O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
LİGDEKİ SON DURUM
İsviçre Ligi'nde St.Gallen, aldığı galibiyet ile 50 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.
Zürih ise 48 puanla 6. sıraya geriledi.
Ligde ilk 6 sıradaki takımlar, şampiyonluk turuna katılıyor.
7-12 sıralama arasındaki takımlar ise küme düşme turu oynuyor.
İşte ligdeki sıralama şu şekilde;
1- Young Boys (65)
2- Lugano (59)
3- Servette (57)
4- St.Gallen (50)
5- Winterthur (49)
6- Zürih (48)
7- Luzern (44)
8- Lausanne (40)
9- Basel (40)
10- Yverdon (40)
11- Grasshoppers (30)
12- Stade Ouchy (23)