İptal edilecek maçı sahaya giren taraftarlar kurtardı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
İptal edilecek maçı sahaya giren taraftarlar kurtardı
İsviçre Ligi'nde oynanan Zürih-St.Gallen maçına taraftarlar damgasını vurdu.

İsviçre Süper Ligi'nin 33. haftasında Zürih, evinde St. Gallen'i konuk etti.

Konuk ekip St.Gallen, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İptal edilmesi beklenen karşılaşma öncesi taraftarlardan büyük bir hamle geldi.

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KARLI ZEMİNİ TEMİZLEDİLER!
Taraftarlar, yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele öncesi sahaya girerek karlı zemini temizledi.

Karlı zemin, kısa süre içerisinde temizlendi.

Böylece maç iptal edilmedi ve karşılaşma oynandı.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

LİGDEKİ SON DURUM
İsviçre Ligi'nde St.Gallen, aldığı galibiyet ile 50 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Zürih ise 48 puanla 6. sıraya geriledi.

Ligde ilk 6 sıradaki takımlar, şampiyonluk turuna katılıyor.

7-12 sıralama arasındaki takımlar ise küme düşme turu oynuyor.

İşte ligdeki sıralama şu şekilde;
1- Young Boys (65)
2- Lugano (59)
3- Servette (57)
4- St.Gallen (50)
5- Winterthur (49)
6- Zürih (48)
7- Luzern (44)
8- Lausanne (40)
9- Basel (40)
10- Yverdon (40)
11- Grasshoppers (30)
12- Stade Ouchy (23)

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