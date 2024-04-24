Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı

Beyza Damgacıoğlu
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
İngiltere Premier Lig'de takım arkadaşı olan 2 futbolcu, polise yapılan tecavüz ihbarının ardından tutuklandı.

İngiltere'de skandal bir olay yaşandı.

Takım arkadaşı olduğu belirtilen söz konusu 2 futbolcu, tecavüzden tutuklandı.

Yapılan sorgunun ardından futbolcular kefaletle serbest bırakıldı.

Polisler, yapılan tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı.

19 yaşındaki olan iki kişiden birisi saldırı, tecavüze yardım ve yataklık, diğeri ise tecavüz şüphesiyle tutuklandı.

POLİSLER KULÜBE GELDİ
Futbolcuların İngiltere Premier Lig'de forma giydikleri belirtilirken, 2 takım arkadaşı için polislerin kulübe geldiği ve futbolculardan biriyle stattaki özel bir odada görüştüğü kaydedildi.

Premier Lig ekibinin kulüp sözcüsünün olayla ilgili yorum yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İngiltere basınına konuşan bir kaynak ise, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

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