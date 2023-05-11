Muharrem İnce çekildi. Dolar, Euro ve borsada neler olacak? Doları Euro'yu önceden bilen adam Remzi Özdemir açıkladı

Yeniçağ Gazetesi / Büşra İlaslan

Yeniçağ Gazetesi yazarı ekonomist Remzi Özdemir, Muharrem İnce'nin açıklamaları öncesinde 19.74'e kadar çıkan doların ve piyasaların önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği yönündeki spekilasyonların son birkaç gündür borsa tarafından satın alındığını belirten Özdemir, "Özellikle bankacılık hisselerine yönelik beklentiler artmış ve banka hisselerinde İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi hisselerde yoğun alımlar dikkat çekmişti. Bugün Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle borsada yükseliş hızlandı. Bu hızlanmanın nedeni borsanın Millet İttifakı'nın yeniden ortadoks politikaya döneceği yönündeki beklentiden kaynaklanıyor." dedi.

"Ortadoks politika AKP'nin bir süre önce terk ettiği, yani enflasyona karşı faiz silahını çekme uygulamasından vazgeçme anlamına geliyordu." hatırlatmasını yapan Özdemir, açılamalarına şöyle devam etti:

"Şimdi olası cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarının ortadoks politikayı, yani enflasyona karşı faizi yükseltecekleri yönündeki politikayı benimseyeceklerini ilan etmeleri borsa tarafından hızla satın almaları beraberinde getirdi. Bundan sonra borsaya özellikle yabancı alımlarının gelmesi bekleniyor. Ancak bu alımların gelmesi biraz da seçim sonrasına kalabilir.

'MUHARREM İNCE'NİN KARARI PİYASALARI OLUMLU BİR BEKLENTİYE SOKTU'

Çünkü şuana kadar kamuoyu anketleri seçimlerin 2. tura kalabileceği yönündeydi. Ancak İnce'nin kararının Millet İttifakı'nın şansını biraz daha artırması, piyasalarda olumlu beklentiye neden oldu. Borsa endeksi özellikle bankacılık hisseleri ile birlikte yükselişine devam edecektir."

DOLARIN SEYRİ NASIL OLACAK?

Dolar genel bir sorun yaşandığını söyleyen Özdemir, "Merkez Bankası'nın kasasının son verilere göre 70 milyar dolara ulaşması oldu. Zira piyasadaki dolar kıtlığı, olası Millet İttifakı'nın adayının seçilmesi ile birlikte devam etmesi bekleniyor." dedi.

Millet İttifakı'nın adayının seçilmesi durumunda piyasalara ciddi bir para girişi olacakğını kaydeden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak bu para girişi 3 günde 5 günde döviz piyasasını rahatlatmayacaktır. Belki çok hızlı bir yükseliş olmayacak. Ancak özellikle Türkiye'nin cari açığı nedeniyle ben doların 19-21 bandında kalacağını düşünüyorum. Dolarda 19'un altını beklemek şuan için çok zor. Bunu Millet İttifakının ekonomi kurmaylarının uygulayacağı politikaları gördükten sonra daha sağlıklı yorumlayabiliriz. Ancak şuan için dövizde ciddi bir düşüş bekleme hayal olur. Evet Millet İttifakı'nın seçilmesi ile dolarda çok ciddi bir sıçrama olmayacak. Ancak 19-20 bandına beklemekte yarar var."