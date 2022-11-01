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Erkan Petekkaya: Kadir rolü benim için büyük riskti

Her hafta izleyicisini daha da kendine çeken 'O Kız' dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:07
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Oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncu son rolü hakkında konuştu

Erkan Petekkaya: Kadir rolü benim için büyük riskti
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Gerek yer aldığı projeler gerekse canlandırdığı karakterler ile her zamanbüyük övgü alan usta oyuncu Erkan Petekkaya O Kız’da kendi deyimiyle “riskli ve çok zor” olan Kadir’e hayat veriyor.

Kadir’e evet demeden önce oldukça zorlandığını dile getiren oyuncu “Biraz zor oldu, çok zor bir rol çünkü. İlk başladığım günden baya bir düşündüm. Oynasam mı? Oynamasam mı? diye… Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım. Büyük bir riskti aslında. Ama zannediyorum ki fena olmadı. Daha da iyi olacak. Çok farklı, çok zor bir karakter. Kadir için, bir sürü şey çalıştım. Araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum.” dedi.

O Kız’ın hikayesinin aslında yeni başladığına değinen oyuncu “Hikaye ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama daha çok başındayız diyebilirim. Daha çok genişleyecek, çok açılacak hikayemiz. Ne düğümler ne çözülmeler var.” dedi.

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