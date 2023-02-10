Erkan Petekkaya'nın eşi acı haberi paylaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından çok sayıda yurttaş hayatını kaybederken yaralı sayısı da artmaya devam ediyor.

AKRABALARI İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

10 ili etkileyem depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabaları için yardım istemişti.

Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay” ifadelerini kullanmıştı.