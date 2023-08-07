Erkin Koray fenalaştı, Kanada'da hastaneye kaldırıldı

Erkin Koray cephesinden üzücü haberler geldi.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre; uzun yıllardır ikinci adresi Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyor. Usta sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Erkin Koray geçen ay sevenlerine şu mektubu yazmıştı:
Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz…
Vallaa, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et” dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: “A” desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…
ERKİN KORAY 45'LİKLER
1962 - Bir Eylül Akşamı / It's So Long (solo)
1966 - Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)
1967 - Kızlarıda Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)
1967 - Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968 - Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968 - Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1969 - Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Yeraltı Dörtlüsü)
1969 - Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)
1970 - Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)
1970 - İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)
1970 - Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)
1970 - Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)
1970 - Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)
1971 - Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)
1971 - Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)
1971 - Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)
1972 - Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)
1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)
1973 - Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)
1974 - Şaşkın / Eyvah (Solo)
1974 - Krallar / Dost Acı Söyler (Solo)
1974 - Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo)
1975 - Estarabim / Sevince (Solo)
1976 - Arap Saçı / Tımbıllı (Solo)
1976 - Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo)
1976 - Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo)
1977 - Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo)
1977 - Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)
ERKİN KORAY ALBÜMLERİ
1973 - Erkin Koray (İstanbul Plak'ın Erkin Koray'in izni olmadan çıkardığı toplama bir albüm)
1974 - Elektronik Türküler
1976 - Erkin Koray (Doğan Plak'ın Erkin Koray dan izinsiz çıkardığı toplama bir albüm)
1977 - Erkin Koray Tutkusu
1982 - Benden Sana
1983 - İllâ ki
1985 - Ceylan
1986 - Gaddar
1986 - Aşkımız Bitecek
1987 - Çukulatam Benim
1989 - Hay Yam Yam
1990 - Tamam Artık
1990 - İşte Barış İşte Erkin
1991 - Tek Başına Konser
1995 - Electric Turk
1996 - Gün Ola Harman Ola
1999 - Devlerin Nefesi
1999 - Erkin Koray