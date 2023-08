İşte erkin Koray'ın bütün şarkıları

Uzun süredir yaşadığı akciğer sorunları nedeniyle Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılan Koray, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Geriye kimsenin unutamayacağı parçaları bırakan usta ismin, Türk Rock müziğine damga vuran albümleri ve şarkıları:

1974: Elektronik Türküler - LP Doğan L.P.1

1977: Erkin Koray Tutkusu - LP Kervan LP23

1982: Benden Sana - Kotaş LP 901

1983: İllâ ki - LP Emre H.E.-33-520

1985: Ceylan - LP Emre H.E.-33-529 ,

1986: Gaddar - MC Uzelli 1149

1987: Çukulatam Benim - MC Armoni 1005

1989: Hay Yam Yam - MC Mega Müzik 016/11099

1990: Tamam Artık - MC Mega Müzik 012/10628

1996: Gün Ola Harman Ola - MC Mega Müzik 120/17075 , CD Mega Müzik CD030

1999: Devlerin Nefesi - Ada Müzik

45’likler

1962: Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo) - Melodi 2194

1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo) - Sayan EP Seri FS 78

1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9073

1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9084

1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - Altın Mikrofon Hürriyet Gazetesi

1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9093

1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler) - İstanbul 9101

1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9111

1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9145

1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9161

1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9165

1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür DT 5001

1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür 5009

1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9183

1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9184

1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup) - İstanbul 9200

1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup) - İstanbul 9226

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter) - İstanbul 9241

1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo) - İstanbul 9254

1974: Şaşkın / Eyvah (Solo) - Doğan 501

1974: Krallar / Dost Acı Söyler (Solo) - Doğan 504

1974: Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo) - Doğan 505

1975: Estarabim / Sevince (Solo) - Doğan 509

1976: Arap Saçı / Tımbıllı (Solo) -Doğan 512

1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo) - Doğan 516

1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo) - Kervan 114

1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo) - Kervan 123

1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu) - Kervan 133

TOPLAMA ALBÜMLER

1973: Erkin Koray - LP Istanbul SS LP.8

1976: Erkin Koray 2 - LP Doğan L.P.4

1986: Aşkımız Bitecek - MC Harika Kasetçilik 3098

1990: İşte Barış İşte Erkin - CD Harika 10014 (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)

1991: Tek Başına Konser - MC Kalite 237/09401

1991: Dünden Esintiler 1 – Şaşkın - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler -Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana - Kalite MC – CD

1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki - Kalite MC – CD

1991: The Best of Erkin Koray - Mega Müzik CD 001

1993: Erkin Koray - CD İstanbul Plak - 002

1993: Erkin Koray Vol.1 - CD İstanbul Plak - Kaset 012

1993: Erkin Koray Vol.2 - CD İstanbul Plak - Kaset 013

1995: Electric Turk - LP Xotic Mind Records (İsveç'te basılan bir plak)

1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music (Almanya'da sadece 500 tane yayınlanan bu çift plak Erkin Koray'ın izniyle piyasaya sürülmüştür)

2011: Meçhul: Singles & Rarities - Sublime Frequencies SF067LP

2013: Arap Saçı - Pharaway Sounds

2014: Collection - Mega Müzik

2014: Gönül Salıncağı - Özmüzik Plak

2015: Classics – Özmüziksan