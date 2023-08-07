İşte erkin Koray'ın bütün şarkıları

Uzun süredir yaşadığı akciğer sorunları nedeniyle Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılan Koray, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Geriye kimsenin unutamayacağı parçaları bırakan usta ismin, Türk Rock müziğine damga vuran albümleri ve şarkıları:
1974: Elektronik Türküler - LP Doğan L.P.1
1977: Erkin Koray Tutkusu - LP Kervan LP23
1982: Benden Sana - Kotaş LP 901
1983: İllâ ki - LP Emre H.E.-33-520
1985: Ceylan - LP Emre H.E.-33-529 ,
1986: Gaddar - MC Uzelli 1149
1987: Çukulatam Benim - MC Armoni 1005
1989: Hay Yam Yam - MC Mega Müzik 016/11099
1990: Tamam Artık - MC Mega Müzik 012/10628
1996: Gün Ola Harman Ola - MC Mega Müzik 120/17075 , CD Mega Müzik CD030
1999: Devlerin Nefesi - Ada Müzik
45’likler
1962: Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo) - Melodi 2194
1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo) - Sayan EP Seri FS 78
1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9073
1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9084
1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - Altın Mikrofon Hürriyet Gazetesi
1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü) - İstanbul 9093
1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler) - İstanbul 9101
1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9111
1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9145
1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9161
1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9165
1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür DT 5001
1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü) - Diskotür 5009
1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9183
1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü) - İstanbul 9184
1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup) - İstanbul 9200
1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup) - İstanbul 9226
1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter) - İstanbul 9241
1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo) - İstanbul 9254
1974: Şaşkın / Eyvah (Solo) - Doğan 501
1974: Krallar / Dost Acı Söyler (Solo) - Doğan 504
1974: Feshupanallah / Komşu Kızı (Solo) - Doğan 505
1975: Estarabim / Sevince (Solo) - Doğan 509
1976: Arap Saçı / Tımbıllı (Solo) -Doğan 512
1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli (Solo) - Doğan 516
1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim (Solo) - Kervan 114
1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan (Solo) - Kervan 123
1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu) - Kervan 133
TOPLAMA ALBÜMLER
1973: Erkin Koray - LP Istanbul SS LP.8
1976: Erkin Koray 2 - LP Doğan L.P.4
1986: Aşkımız Bitecek - MC Harika Kasetçilik 3098
1990: İşte Barış İşte Erkin - CD Harika 10014 (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)
1991: Tek Başına Konser - MC Kalite 237/09401
1991: Dünden Esintiler 1 – Şaşkın - Kalite MC – CD
1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler -Kalite MC – CD
1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah - Kalite MC – CD
1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana - Kalite MC – CD
1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki - Kalite MC – CD
1991: The Best of Erkin Koray - Mega Müzik CD 001
1993: Erkin Koray - CD İstanbul Plak - 002
1993: Erkin Koray Vol.1 - CD İstanbul Plak - Kaset 012
1993: Erkin Koray Vol.2 - CD İstanbul Plak - Kaset 013
1995: Electric Turk - LP Xotic Mind Records (İsveç'te basılan bir plak)
1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music (Almanya'da sadece 500 tane yayınlanan bu çift plak Erkin Koray'ın izniyle piyasaya sürülmüştür)
2011: Meçhul: Singles & Rarities - Sublime Frequencies SF067LP
2013: Arap Saçı - Pharaway Sounds
2014: Collection - Mega Müzik
2014: Gönül Salıncağı - Özmüzik Plak
2015: Classics – Özmüziksan