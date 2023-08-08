Erkin Koray'ın vasiyetini kızı açıkladı. Ölümünden sonra ne yapılmasını istedi?

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu. Sanatçının vasiyetini kızı Damla Koray açıkladı.

Erkin Koray'ın vasiyetini kızı açıkladı. Ölümünden sonra ne yapılmasını istedi?

Editör: Özlem KIRAL

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Toronto'da fenalaşmış ve bir süre önce kaldırıldığı hastanede makinelere bağlı yaşam savaşı veriyordu.

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Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunlar ve yaşlılığa bağlı büyük sıkıntıları aşamayan Koray, ne yazık ki dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

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Anadolu rock müziğinin 82 yaşındaki usta sanatçısının kızı Damla Koray babasının vasiyeti üzerine tören düzenlenmeyeceklerini belirtti ve “Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.

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Damla Koray bir de duygusal mektup yayınladı ve ülkesini çok seven büyük ustaya şu sözlerle veda etti: "Babam, babamız, canımın ta içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan Can'lar güzel enerjimizi sevgimizi saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik...

Bundan sonra da etmeyeceğiz... Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak daima ve ilelebet... Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun... Doğru'su hiç şaşmayan tanıdığım en sağlam adam, Anadolu rock'ın mucidi, sevgili babam benim için yaptıklarına minnettarım...

Ne desem hakkını vermiş olmam eminim... Senin çocuklar da ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et... Seni çok ama çok seven kızın Damla..."

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