Erkin Koray kimdir

Müzik hayatına nasıl başladı?

24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul 'da dünyaya gelmiştir. Müziğe, annesi Vecihe Koray 'dan piyano dersleri alarak başlamıştır. Lise yıllarında gitara yönelen Koray, İstanbul Alman Lisesi 'nde okuduğu yıllarda kurduğu amatör bir müzik grubu ile, popüler şarkıları çalmaya başlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra da müzikten kopmamış ve ilk profesyonel grubu Erkin Koray ve Ritimcileri 1959 yılında kurana dek, yarı amatör yarı profesyonel olarak çalışmalarına devam etmiştir. Bu grupla beraber çalıştığı yıllarda yapımcıların ilgisini çekmeyi başaran Koray, 1962 yılında Bir Eylül Akşamı isimli ilk 45’liğini çıkarmıştır.

Askerlik sonrası kariyeri

Erkin Koray askerliğini 1963-1965 yılları arasında Ankara’da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası’nda solist ve gitarist olarak yapmıştır. Askerlik sonrası Almanya’ya giden Koray, The Hiccups adlı bir Alman grubu ile çalışmıştır. Türkiye’ye döndüğünde ise Erkin Koray Dörtlüsü, Yeraltı Dörtlüsü, Erkin Koray Süper Grup, Ter ve Stop! Erkin Koray gibi farklı gruplar kurmuş ve birçok başarılı albüm ve single yayınlamıştır. Anadolu rock, psychedelic rock, hard rock ve arabesk-rock gibi çeşitli türlerde eserler veren Koray, Anadolu’nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin, Nihansın Dideden, Kıskanırım, Şaşkın (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah, Mesafeler, Yağmur, Krallar, Akrebin Gözleri ve Öfke gibi şarkılarıyla listelerde üst sıralarda yer almıştır.

Elektro bağlama icadı

Erkin Koray ayrıca bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir. Hayatını İstanbul’da sürdüren Erkin Koray, müzik çalışmalarını çeşitli konser ve festivallerde yer alarak devam ettirmektedir.

Erkin Koray: Türk rock müziğinin duayeni

Önemli notlar

50 yıllık müzik serüveni

Erkin Koray, Türk rock müziğinin efsane ismi, 1961 yılı yapımı Gibson marka SG kasasında o zamanlar SG adını almamış ve Les Paul Custom olarak geçen çok değerli bir elektro gitara sahiptir. Bu gitarı kendisi ile özdeşleşen Koray, son zamanlarda pek kullanmadığı bu gitarı bir dönem Mecidiyeköy Pamukbank şubesinde bir kiralık kasada muhafaza etmiştir. Sanatçı sert çalma uslubu nedeni ile yıpratmaktan çekindiği için böyle bir yola başvurmuştur. Koray, 50 yıllık müzik serüveninde Anadolu rock, psychedelic rock, hard rock ve arabesk-rock gibi çeşitli türlerde eserler vermiş, Anadolu’nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuştur. Birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin, Nihansın Dideden, Kıskanırım, Şaşkın (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah, Mesafeler, Yağmur, Krallar, Akrebin Gözleri ve Öfke gibi şarkılarıyla listelerde üst sıralarda yer almıştır.

Kızının eğitimi

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray da babası gibi müzikle ilgilenmektedir. Damla Koray’ın eğitimi ise ilginç bir hikâyeye sahiptir. Erkin Koray, kızını açıklamadığı nedenlerle okuldan almış, eğitimini evde kendi olanakları ile vermiştir. Damla Koray daha sonra ABD’de müzik eğitimi almış ve babasıyla birlikte konserler vermiştir.

Konser ve müzikli mekân çalışmalarına halen devam etmekte olan Erkin Koray’ın yeni bir albüm hazırlığında olduğu söylenmektedir (2006). Sanatçının son albümü Arap Saçı 2005 yılında yayınlanmıştır. Erkin Koray’ın yeni albümünde hangi türde şarkılara yer vereceği merak konusudur.

Siyasi görüşleri

Erkin Koray’ın siyasi görüşleri de zaman zaman gündeme gelmiştir. Sanatçı 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde oyunu MHP’ye vereceğini açıklamıştır. Bu açıklaması özellikle sol kesimden dinleyicileri arasında büyük şaşkınlık yaratmıştır. Koray ise 30 Temmuz 2007’de, 50. sanat yılını kutladığı Harbiye’deki konserine başlarken bu duruma açıklık getirmeye çalışmıştır. Koray, konuşmasında, her şeyi erken yapma özrü olduğunu, hayatının böylece devam ettiğini söylemiştir.

Türk halkını 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde oy vermeye çağıran Erkin Koray “Mevcut iktidarın ülkemizi ne hale getirdiği ortada. 22 Temmuz’da yapılacak seçimin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi. Ülkesini seven herkesin ülkesini kurtarmak için bu seçimlerde sandığa gideceğine eminim” demiştir.

Diskografisi

Erkin Koray’ın diskografisi ise şöyledir: