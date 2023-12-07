Erkin Koray'ın mezar taşına yazılan yazı dikkat çekti. Kızı ilk kez paylaştı

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ın Kanada'nın Toronto kentindeki mezarı yapıldı. Mezar taşına kazınan yazılar dikkat çekti

KAYNAK: İHA
Erkin Koray'ın mezar taşına yazılan yazı dikkat çekti. Kızı ilk kez paylaştı

Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemleri nedeniyle 7 Ağustos'ta 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

e2.jpg

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının yeni yapılan mezarıdan bir fotoğraf paylaştı. Mezar taşına kazılı "Anadolu Rock'ın Mucidi" ve 'Baba' cümleleri dikkat çekti.

271296.jpg

Babasının mezar taşını paylaşan Damla Koray şu duygusal cümleleri yazdı:

“Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor.

Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi…

Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…”

3643137-4078280ee2ff240859dc909084e04ccb-640x640.jpg

İlgili Haberler
Erkin Koray'ın ölmeden önce doldurduğu ses kaydı ortaya çıktı
Erkin Koray’ın mezarı sanıp başka mezarın başında dua ettiler
Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. Toronto'da toprağa verildi
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti. ''Beni çok üzdü...''
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti
Erkin Koray’ın uyarısı ve “Aaaa, kuşa bak” politikası!
Emre Ulaş Erkin Koray'ı öbür tarafta kimlerin beklediğini çizdi
Dünyaca ünlü müzik grubu Orphaned Land Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı
Erkin Koray masada ne konuştuklarını açıklamıştı. Dünya starı John Lennon’la Fransa’da buluşmuştu
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı Spor
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı Gündem
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar Gündem
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti Magazin
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu Ekonomi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu