Erkin Koray'ın mezar taşına yazılan yazı dikkat çekti. Kızı ilk kez paylaştı

Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemleri nedeniyle 7 Ağustos'ta 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının yeni yapılan mezarıdan bir fotoğraf paylaştı. Mezar taşına kazılı "Anadolu Rock'ın Mucidi" ve 'Baba' cümleleri dikkat çekti.

Babasının mezar taşını paylaşan Damla Koray şu duygusal cümleleri yazdı:

“Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor.

Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi…

Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…”