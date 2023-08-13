Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. Toronto'da toprağa verildi

Toronto'da yaşayan Erkin Koray 7 Ağustos günü karaciğer rahatsızlığı ve yaşlılığa bağlı nedenlerle 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. Toronto'da toprağa verildi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

82 yaşında hayatını kaybeden efsane sanatçı Erkin Koray ölmeden önce cenazesinde tören istemediğini ve yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet etmişti.

ekran-goruntusu-2023-08-13-101317.png

Sanatçının cenazesi diğer aile bireylerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye getirilmedi ve kızı tarafından Cuma günü Toronto'daki Westminster mezarlığındaki anıt mezara gömüldü

erkin-3.jpg

Binlerce seveni Türkiye de onu uğurlamayı beklerken Erkin Koray sessiz sedasız başka bir ülkede son yolculuğuna uğurlandı.

erkin-5.jpg

Defnedildikten sonra bazı sevenleri mezarını ziyaret etti.

erkin-2.jpg

Onun gidişiyle eski zamanların görkemli yıldızlarından birisi daha veda etti. Ve öyle bir geçti ki zaman, yalnızlar rıhtımının ortasında her geçen gün biraz daha yalnız kalıyoruz..

İlgili Haberler
Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti. ''Beni çok üzdü...''
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti
Erkin Koray’ın uyarısı ve “Aaaa, kuşa bak” politikası!
Erkin Koray'ın vasiyetini kızı açıkladı. Ölümünden sonra ne yapılmasını istedi?
Öne Çıkanlar
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Son Haberler
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti Güncel
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar Güncel
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar
Ömrü uzatan formül var mı Sağlık
Ömrü uzatan formül var mı
Karagümrük'e İtalyan golcü Spor
Karagümrük'e İtalyan golcü
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler Sağlık
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu Ekonomi
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu
Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı Güncel
Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı