Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. Toronto'da toprağa verildi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

82 yaşında hayatını kaybeden efsane sanatçı Erkin Koray ölmeden önce cenazesinde tören istemediğini ve yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet etmişti.

Sanatçının cenazesi diğer aile bireylerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye getirilmedi ve kızı tarafından Cuma günü Toronto'daki Westminster mezarlığındaki anıt mezara gömüldü

Binlerce seveni Türkiye de onu uğurlamayı beklerken Erkin Koray sessiz sedasız başka bir ülkede son yolculuğuna uğurlandı.

Defnedildikten sonra bazı sevenleri mezarını ziyaret etti.

Onun gidişiyle eski zamanların görkemli yıldızlarından birisi daha veda etti. Ve öyle bir geçti ki zaman, yalnızlar rıhtımının ortasında her geçen gün biraz daha yalnız kalıyoruz..