Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti. ''Beni çok üzdü...''

Hayatını kaybeden Anadolu Rock’ın “Baba”sı Erkin Koray‘ın kızı Damla Koray, başsağlığı mesajı yayınlamayan MESAM’a sitem etti.

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray sitem etti. ''Beni çok üzdü...''

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde 7 Ağustos Pazartesi günü gündüz saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erkin Koray’dan akşam saatlerinde üzen haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti.

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Damla Koray, babasıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM’a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etti. Babasının çalışma masasını paylaşan Koray, şunları söyledi:

“Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM.”

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