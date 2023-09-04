Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında son dakikadaki pozisyonla ilgili Erman Toroğlu'ndan çarpıcı bir yorum geldi.

Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum

Fenerbahçe'nin Ankara'da Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maça 90. dakikadaki pozisyon damgasını vurdu.

Bu dakikadaki Ankaragücü atağında Hanusek, Osayi Samuel'le Fenerbahçe ceza alanında girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı.

Bu pozisyona Ankaragücü futbolcuları uzun süre itiraz etti. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda pozisyonla ilgili olarak "Geç" yorumunu yaparken, penaltı olmadığını söyledi.

Toroğlu, "Ama Türkiye'de büyük takım küçük takım ayrımı var. Bu pozisyon Fenerbahçe'ye olsaydı anaaam. Karar doğru deseydik neler olurdu kimbilir" ifadelerini kullandı.

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