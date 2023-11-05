Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş açıklama

Erman Toroğlu, çıktığı canlı yayında Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu. Toroğlu "Bu hakemler adamı suya götürür, susuz getirirler" dedi.

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş açıklama

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçtaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu, ilk yarıda Salih Uçan'ın ceza alanında topa vurmak üzereyken yerde kaldığı pozisyonla ilgili, "Adam tam ortadan arkadan itiyor. Bu penaltı olmalıydı. Peki VAR nerede? Hakem vermedi. VAR neden müdahale etmiyor" dedi.

Necip'in ceza alanına girmek üzere olan Antalyasporlu Jhezkel'le girdiği pozisyon için de "Antalyasporlu futbolcuyu düşürüyor. Pozisyon devam etse yüzde 95 gol. Sarı kartı var. Kırmızı olmalıydı. Ama ne yapıyor. Hoop geri dönüyor. Bu hakemler adamı suya götürür, susuz getirirler" ifadelerini kullandı.

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