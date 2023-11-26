Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek'le ilgili çok sert ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda pozisyonlarla ilgili şu yorumları yaptı:

33. dakikada Szymanski'nin ceza alanına girerken düşürülmesi. Hakem frikik verdi. Karar doğru mu?

- Tam ceza alanı çizgisi üzerinde gibi temasın olduğu yer çizginin dışında. Bir parmak çizgide olsa penaltı. Burada karar doğru.

41. dakikada Crespo hava topu mücadelesinde Karagümrüklü oyuncu kambura yatkıyor. Hakem Karagümrük lehine faul verdi.

- Karagümrüklü oyuncu çıkamayacağını anlayınca kambura yatıyor. Allah korusun Fenerbahçeli oyuncu kötü sakatlanabilirdi. Burada kararı Fenerbahçe aleyhine verdi.
Yanlış karar.

46. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu? İrfan Can topa kafa vurduktan sonra kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı.

- Kaleci orada çıkmamalıydı. Neden itiraz ettiler anlamak mümkün değil. Penaltı doğru.

53. dakikada Güven Yalçın çaprazdan şutu Samet'ten döndü. Topun Samet'in kolundan döndüğü iddiası ile Karagümrük penaltı itirazı yaptı. Hakem devam dedi.

- Kol öyle veya böyle açık. Hakemin görme şansı zor. VAR'daki Hüseyin Göçek'in göz doktoruna gitmesi lazım. O topa kol saklanarak yatılır. Samet'in milli maçta yaptığı pozisyon da penaltıydı. Pozisyon penaltı oğlu penaltı. Soruyorum bu hakem o kolu görmeyebilir de VAR'daki Hüseyin Göçek o kolu nereye soktu. Bana soktuğun yeri göstersene Allah aşkına. Anlat bana Hüseyin Göçek. Kocaman uzun kolu nereye soktun ki. Bir sebebi olması lazım. Federasyon başkanı olsam bu akşam birinden birinin işini bitiririm. Bu iki hakemden birini bitiririm. Senin koltuğunla oynuyorlar federasyon başkanı. Bunlar adamı kayığa bindirip gönderirler başkan. Yollamazsan başına büyük çorap örersin. Şu iki hakemden birini götürmezsen sen bitersin. Bu zarar verir. Fener'e de Galatasaray'a da Beşiktaş'a da zarar verir. Yanlış anlamayın. Fenerbahçeli o futbolcunun kolunu nereye soktunuz?

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