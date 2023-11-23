Erman Toroğlu 'Defol git' diyerek Milli Takımın golüne sevinmeyen Hamit Altıntop'u topa tuttu

A Milli Futbol Takımımız'ın, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etsinden çok Altıntop'un o görüntüsü konuşulmuştu.

Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'dan geldi.

Müsakayı izleyen TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'un 3.gole tepki vermemesi gözlerden kaçmamış ve büyük tepki toplamıştı.

Erman Toroğlu'ndan Hamit Altıntop'a çok ağır sözler geldi.

İŞTE TOROĞLU'NUN SÖZLERİ:

Hamit Efendi!

Benim Milli Takımım Almanya'ya 3. golü attığında o duruşun ne ya?

'Almanlara karşı sevinmeyeyim' diyorsan git Almanya'da otur.

Alman Milli Takımı'ndan sorumlu ol.

Tabii oraya seni getirmezler!

Sen benim milli formamı giydin, bu üzüntüyü yaşıyorsan defol git.

Daha terbiyesizce söyleyeceğim ama...

Neyse söylemeyeceğim.