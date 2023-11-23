Erman Toroğlu 'Defol git' diyerek Milli Takımın golüne sevinmeyen Hamit Altıntop'u topa tuttu

A Milli Takım'ın Almanya maçında attığı 3. golde sevinmeyerek büyük tepki çeken Hamit Altıntop'a Erman Toroğlu çok ağır sözler söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu 'Defol git' diyerek Milli Takımın golüne sevinmeyen Hamit Altıntop'u topa tuttu

A Milli Futbol Takımımız'ın, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etsinden çok Altıntop'un o görüntüsü konuşulmuştu.

Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'dan geldi.

Müsakayı izleyen TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'un 3.gole tepki vermemesi gözlerden kaçmamış ve büyük tepki toplamıştı.

hamit-1.webp

Erman Toroğlu'ndan Hamit Altıntop'a çok ağır sözler geldi.

İŞTE TOROĞLU'NUN SÖZLERİ:

Hamit Efendi!

Benim Milli Takımım Almanya'ya 3. golü attığında o duruşun ne ya?

'Almanlara karşı sevinmeyeyim' diyorsan git Almanya'da otur.

Alman Milli Takımı'ndan sorumlu ol.

Tabii oraya seni getirmezler!

Sen benim milli formamı giydin, bu üzüntüyü yaşıyorsan defol git.

Daha terbiyesizce söyleyeceğim ama...

Neyse söylemeyeceğim.

İlgili Haberler
Erman Toroğlu Mehmet Büyükekşi'yi uyardı. Hakemlerle ilgili şok bir iddiada bulundu
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş açıklama
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş açıklama
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş açıklama
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Trabzonspor maç sonrası bomba sözler: Bu ne rezalet
Erman Toroğlu açıkladı. Galatasaray Kasımpaşa maçında penaltı var mı?
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
İzlanda 1200 derecelik lavları volkan duvarı ile durduracak Dünya
İzlanda 1200 derecelik lavları volkan duvarı ile durduracak
Estetik ameliyatı olmadan güzelleşmenin sırrı ortaya çıktı Yaşam
Estetik ameliyatı olmadan güzelleşmenin sırrı ortaya çıktı
Arzum Onan oğlunun doğum gününü kutladı. Paylaşımı dikkat çekti Magazin
Arzum Onan oğlunun doğum gününü kutladı. Paylaşımı dikkat çekti
Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla gizli protokolü yayınladı Gündem
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla gizli protokolü yayınladı
Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı Spor
Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı
Ünlü oyuncu yeniden Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı açıkladı kadro netleşiyor Magazin
Ünlü oyuncu yeniden Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı açıkladı kadro netleşiyor