Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olay yorum: Sizi Taksim'de sırtımda gezdiririm

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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olay yorum: Sizi Taksim'de sırtımda gezdiririm
Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra hakem kararlarını değerlendiren Erman Toroğlu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, A Spor'daki programda pozisyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Dakika 43. Tadic'in Richard'la girdiği pozisyonun ardından sarı kart görmesi.

"Tadic topa hamle yapıyor. Topa değiyor ama rakibinin ayağına da vurması biraz sakat. Kırmızı kart verirsen bir şey demem. Yüreği yeter mi yetmez. Sarı kart ile kurtarırsın burada."

- Dakika 45+7. Cengiz Ünder ile Balkovic mücadelesi. Balkovic yerde kaldı, hakem devam ettirdi.

"Alanyasporlu oyuncu Cengiz'i attırmak için çaba gösteriyor. Eliyle itiyor ama kart gerekmez. Faulu verebilirdi."

- Dakika 47. Djiku rakibi ceza sahasında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltıyı verdi.

"Böyle bir penaltı olmaz. Bu pozisyona ceza alanı dışında faul bile vermezsin. Bu pozisyonu Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın stadyumlarında aleyhlerine verin, sizi Taksim'de sırtımda gezdiririm, alnınızdan öperim. Bu pozisyon penaltı değil."

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