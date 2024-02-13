Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği oyuncu listesinde ise bir sürpriz yaşandı.

Habertürk yazarı Ahmet Selim Kul, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in listede yer almadığını duyurdu.

Kul, "Fenerbahçe, kadrosunu TFF'ye resmen bildirdi. Ryan Kent, dışarıda bırakılan isim oldu.

Bu kararda, Tadic ve King'in de aynı bölgede oynaması ve Lazio'ya transfer olurken vazgeçmesi etkili oldu" dedi.

İSMAİL KARTAL "YAZDIK" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Alanyaspor maçı sonrası Ryan Kent hakkında konuşmuştu.

Kartal, "Kent, bizim oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık.

Türkiye listesini 48 saat içinde vereceğiz. 15 oyuncumuz var, biri çıkacak.

Ekibimizle görüşüp karar vereceğiz.

Kent, bu akşam 10 dakika oynadı, kötü değildi" diye konuşmuştu.