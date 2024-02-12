Ertem Şener Ali Koç'a seslenirken sinir krizi geçirdi

Sarı Lacivertlilerin 2 puan kaybettiği maç sonrası İsmail Kartal, "Geçmişe dönsem bu maça yine aynı 11'le çıkardım" sözleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözler üzerine spiker Ertem Şener çileden çıktı.

Şener İsmail Kartal'ı hedef gösterirken Ali Koç'a seslendi.

Ertem Şener, "Ben Ali Koç olsam bu açıklama sonrası İsmail Kartal'ı görevden alırdım" derken adeta kendinden geçti.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI:

Rakibimizin nasıl oynadığını biliyorduk. Önde hızlı oyuncuları vardı, kontra atak oynuyorlardı ve biz de ona göre hazırlandık. Maç boyunca oyun bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. 2-1 öne geçtik ama biz 3-4 ararken kalemizde gol gördük. Rakip iki kere geldi, ikisinde de gol buldu. Bu akşam galip gelmek istiyorduk ama olmadı, çok üzgünüz. Bu bir maraton, önümüzde daha çok maç var. Bu yarışın içinde kalacağız. Taraftarlarımız bize güven duysun ve sakin olsun. Sezon sonunda mutlu olacağımızı umuyorum.

Rakiplerin zaman geçirmek için yaptıkları hareketlere de değinen Kartal, "Rakibimiz iyi savaştı ama burada kimle oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalkmıyor. Sürekli oyunun temposunu düşürüyorlar. Hakemlere söylüyoruz ama onlar bu pozisyonlara fazla müdahale etmiyorlar" diye konuştu.

Maçı tekrar oynasalar yine aynı 11'i sahaya süreceklerini ifade eden Kartal, "Taraftarlarımız her maçta olduğu gibi bu akşam da oyuncularımızı desteklediler. Öne geçtik ama hemen gol yedik ve moralimiz bozuldu. Taraftarlar bizim her şeyimizdir. Onları sevindirmek istiyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Son bölümde uzun top dışında planlı oynadıklarını söyleyen Kartal, son bölümde panik yapmanın normal olduğunu savundu.

Maçın bittiğini ve Rize deplasmanında 3 puan almak için çabalayacaklarını belirten Kartal, şunları söyledi:

"Kent bizim oyuncumuz. Avrupa listesine aldık. Türkiye listesini de 48 saat içinde federasyona göndereceğiz. 15 oyuncumuz var, 1 tanesi çıkacak. Ekibimizle görüşüp karar vereceğiz. Bu akşam 10 dakika forma giydi ama kötü işler yapmadı. İlk golde şanssızlık yaşadık. Ferdi'den seken top Djiku'dan da sekip kaleciden dönüyor ve gol oluyor. Şanssızlık diyelim. 2. golde ise ders alacağımız bir gol. Öne geçtikten 3 dakika sonra 2. golü kalemizde gördük. Burada hatalar yaptık. Buraları iyileştirmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakovic'in suçu yok."