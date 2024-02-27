Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Antalyaspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş sözler: Bunların alayını kovacaksın

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda tartışmalı pozisyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- 9. dakika. Tete'nin Antalyaspor ceza alanında yerde kalması. Hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

Aynı pozisyon Galatasaray ceza sahası içinde olsa VAR'daki vatandaş hakemi çağırır mı? Yüreği yeter miydi? Gücü yeter miydi? Gidin abi gidin bunların alayını kovacaksın. Okan Buruk bu pozisyona penaltıydı desin, bizim aleyhimizi de verilebilir desin. Diyemez. Futbolcular da emek hırsızlığı yapıyor, hakemler de yapıyor. Yapmayın herkesin çoluğu çocuğu var.

- Maçın ikinci yarısı. Carlos Vinicius'un yardımcı hakeme hakaret ettiği iddiası.

Bu hakem İngilizce bilmiyor mu Vinicius'un dediklerini nasıl yuttu? Adam yanında İngilizce konuşuyor. Neler söyledi sana. Kulakların sağır mı?

- 38. dakika. Carlos Vinicius'un vuruşunda top ağlarda. Ancak hakem faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İptal kararı doğru. Rakibin havalanmasını engelliyor. Hem itiyor hem basarak çıkıyor.

- 45. dakika. Torreira'nın ortasında Vinicius'un kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Kerem Aktürkoğlu da boşta kalan topu ağlara gönderdi.

Ben Türk futboluna güvenmiyorum. Yarı otomatik sisteme hiç güvenmiyorum. Ben VAR'a gideyim 2 tane de teknik alayım maçları istediğim gibi bitiririm. Bunları leblebi gibi çizerim hepiniz yersiniz. Bir de üstüne maden suyu içersiniz. Öyle veririm ki bilgisayara onu alırım. Neden tam otomatik değil de yarım otomatik? Neyi ayarlıyorlar neden ekrana gelmesi bu kadar zor? Görüntü ile oynarsan kaçırırsın. Bu kadar saat neden bekleyeyim ben? Onun üzerinde oynarsan ben beklerim.

- 51. dakika. Van de Streek'in içeriye çevirdiği top Davinson Sanchez'den döndü. Penaltı itirazları var.

Yatarken sağ kolunu kapatmaya çalışmış. Top ele değiyor. El çok da kapalı görünmüyor değdikten sonra kapanıyor. Topa vuruyor sonra kapatıyor. VAR neden çağırmıyor? İlla vermek zorunda değilsin ama çağırsana hakemi VAR'a. Topun nereden geldiğini görüyor, oynuyor ve kapatıyor. Bak suratına, masum değil. Görmeden çarpar anlarım ama topu görüyor. Burada bir ihlal var. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin lehine olsa çağırır mı çağırmaz mı? Çağırmak yemiyor. Bu pozisyon Antalyalı bir oyuncu için olsaydı ve maç da 1-1 bitseydi neler olurdu? Bu pozisyon penaltı.

- 57. dakika Köhn ceza sahası içinde Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Bu pozisyon net penaltı. Hiç yorum yok. Giderken penaltı yapacağı gözüküyor zaten.

- 58. dakika Kerem Demirbay ile Erdoğan Yeşilyurt'un mücadelesi sonrası Erdoğan'a sarı kart gördü.

Galatasaraylı oyuncu Kung-Fu yapmış ama öteki sarı kart görmüş. O tekme yüzüne değse duramaz öyle. Hakemi mi aldatmaya kalkıyor? Uyanık adam sahanın içine düşüyor.