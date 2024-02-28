Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini açıkladı. Santos'u satan ismi ortaya çıkardı

Hamza Özalkuş
Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini açıkladı. Santos'u satan ismi ortaya çıkardı
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Erman Toroğlu gündem yaratan bir tespitte bulundu.

SKY Spor'da Erman Toroğlu, Galatasaray yönetimini de ağır şekilde eleştirdi.

İŞTE TOROĞLU'NUN SÖZLERİ:

Galatasaray'ın TFF'yi istifaya davet etmesi tam bir tiyatro. Bu Federasyonu siz ve diğer kulüpler seçtiniz. Kimse yalan söylemesin. Tribüne oynamayın, gerçekçi olun.

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elendiği takımın piyasa değeri Icardi kadar. O maçın hakemleri de çok iyi iş çıkardı. 2 maçta 6 gol yemek akıl alır gibi değil.

Getirdiğin oyunculardan 4 tanesi kayıp. Transfer mühendisi Erden Timur nerede? Evlerine döndüler, küme düştüler. Bu paraları nereden buldunuz.

G:SARAYLILARI KIZIDRACAK SÖZLER

Galatasaray taraftarı, takıma gelen yaşlılara ses çıkarmıyor. İyi futbol oynayan Kerem Aktürkoğlu'na kızıyor. Bu nasıl iş. Amigolarla çalışamazsınız. Amigolarla futbolcular arasındaki ilişki bittiği zaman o futbolculara da kızıyorlar. Çünkü o amigolara para vermezseniz o futbolculara kötü tezahürat yaparlar.

FERDANDA SANTOS'U KİM SATTI?

Beşiktaş'ın kaybedecek bir şeyi yok. Galatasaray yenilirse çok şey kaybeder. Gedson kırmızı kart görerek hemcinsi ve hocası Fernando Santos'u sattı, bu kadar kolay kart alınmaz. Boşuna cezalı oldu.

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