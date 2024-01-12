Erol Bulut Fenerbahçe'den istediği ismi açıkladı. Transfer için tarih verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin patronu Erol Bulut transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu.

"UMUT NAYİR DE İLGİLENDİĞİMİZ FUTBOLCULARDAN BİRİ"

Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir’i istediğini söyleyen Erol Bulut, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri, tıpkı sezon başında söylediğimiz Kieffer Moore gibi” dedi.

"YARIN DA OLABİLİR"

Transferlerin ne zaman gerçekleşeceğini de söyleyen Bulut, "İki oyuncuyla yakınız, ama kesinleşmiş bir şey yok çok çabuk gerçekleşebilir, yarın da olabilir ama önümüzdeki hafta da bitebilir" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerle çıktığı 13 maçta gol yada asist kaydedemedi.