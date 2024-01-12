Galatasaray'dan Icardi açıklaması. İstanbul'u neden terk ettiği ortaya çıktı

Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Mauro Icardi’nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Icardi’nin Wanda Nara’nın yanına gitmek için izin istediğini söyleyen Erden Timur, "Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı, sonra dinlendirilecekti, Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor, dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti, gitmeden bize yazdı, eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim dedi" ifadelerini kullandı

Süper Kupa maçına maskeyle çıkmasının planlandığını aktaran Timur, “Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek, çocukları burada, özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil, Icardi Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı" dedi.