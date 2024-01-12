Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan sponsorluk hamlesi

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan kulüp sponsorlarından Türk Hava Yolları’na ziyaret gerçekleştirdi.

Burada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile görüşen Doğan, "Yaptığımız görüşmede sporun birleştirici gücüne inanan, markamızın bu alandaki yatırımlarını ve Trabzonspor Kulübüyle 2024 yılı iş birliği ve sponsorlukları üzerine konuştuk" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaların yeni yılda da devam edeceğini aktaran Ertuğrul Doğan, “Türk Hava Yolları; ülkemizin en büyük ve en değerli markasıdır, uzun yıllardan beri kulübümüzle yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte karşılıklı olarak önemli kazanımlar elde ettik, yeni yıl itibariyle de yapacağımız iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarıyla beraber birlikteliğimizi sürdüreceğiz” dedi.