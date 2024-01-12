Annesi öldükten 4 sene sonra doğan milli futbolcuya 'Neredeydin' sorgusu

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Annesi öldükten 4 sene sonra doğan milli futbolcuya 'Neredeydin' sorgusu
Dünya Gabonlu futbolcu Guelor Kanga Kaku'nun inanılmaz hikayesini konuşuyor.

Kızılyıldız takımının oyuncusu Guelor Kanga Kaku’nun yaşam öyküsüyle ilgili şaşırtıcı bir durum futbol dünyasının gündemine oturdu.

Resmi kayıtlarda 1990 yılında doğmuş olarak gözüken Kaku’nun, annesinin 1986 yılında vefat ettiği bilgisi ortaya çıktı.

Bu durum, yaş manipülasyonu iddialarını gündeme getirdi ve Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Kaku’nun disiplin kuruluna çağrılmasına neden oldu.

Kaku’nun futbol kariyeri, 2007 yılında Gabon’da başladı ve ardından Rusya’nın Rostov ve Sparta Prag takımlarında top koşturdu.

Kızılyıldız forması giyen Kaku, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 148 dakika süre alarak 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ancak, annesinin ölüm tarihi ve kendi doğum tarihi arasındaki çelişki, futbolcu hakkında soru işaretleri yarattı.

Yıldız futbolcunun nasıl bir savunma yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

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