Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı: Canlı yayına çıkalım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ikinci başkan Metin Öztürk’ün ifadelerinin ardından, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, hakem kararlarına ilişkin tüm dönemleri kapsayan bir tartışmaya açık olduklarını ifade edildi.

CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hakem kararlarını sadece bu sezonla sınırlı kalmayıp, geçmiş dönemleri de içerecek şekilde, herhangi bir kanalda, herhangi bir gazetecinin herhangi bir sorusuyla, tüm ülkemizin önünde tartışmaya hazırız.

Bu konuda dördüncü kez davet ediyoruz ve kendilerini adil bir değerlendirme için bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı Lacivertliler ayrıca tarihi bir fırsat olarak gördüğü çağrısını tekrarlayarak, "Kulübümüz hakkında asılsız iddialarla sürekli ithamda bulunanların, bu davetimizi tarihi bir fırsat olarak görmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe’nin bu konudaki duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI: