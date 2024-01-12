Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Fatih Saboviç yazdı

30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic’i kadrosuna katan Fenerbahçe, deneyimli oyuncuyu İstanbul’a getirdi. Peki Milan’dan transfer edilen Krunic, sarı lacivertli ekibe neler katar?

Bu sezon İtalyan devi AC Milan’la 14 maça çıkan ve toplamda 896 dakika görev yapan Bosna Hersekli Rade Krunic, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Orta sahasını önemli bir isimle güçlendiren Fenerbahçe’nin bu transferden ana beklentisi ise bölgeler arası geçişleri kuvvetlendirmeye dair olacaktır.

Boşnak Edin Dzeko, Sırp Dusan Tadic, Hırvat kaleci Dominik Livakovic’ten sonra dördüncü bir Yugoslavya kökenli yıldızı renklerine bağlayan Kanarya; orta saha bölgesine çalışkan bir yıldızı entegre etmiş olacak. Saha ve oyun görüşü açısından sarı lacivertli ekibe büyük katkı getireceğine inandığım Krunic’in en büyük etkisi 1, 2 ve 3. bölgeler arasındaki geçişlere yapabileceği destek olacaktır.

UZUN TOPLARLA DİREKT HÜCUMA TAŞIYABİLİR

Özellikle Fred’in, Becao ve Djiku’nun olmadığı maçlarda topu ileriye taşıma ve hücuma kalkma, bölgeler arası geçişleri rahatlatma kuvveti azalan Fenerbahçe’de yük ağırlıklı olarak beklere düşüyordu. Ferdi Kadıoğlu bu yükü bir nebze -top da sürerek- kaldırsa dahi Osayi’nin tarafı sekteye uğrayabiliyordu. Şimdi kadroda kimin eksik olduğundan bağımsız, stoperde ayağı iyi olan Bonucci’nin önünde kullanılabilecek olan Krunic, bu alanı rahatlatacaktır.

KONTRALAR VE HIZLI HÜCUMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR

Rakibine basan, ayakları temiz olan, fiziksel açıdan tempodan düşmeden 90 dakikaya yayılan performanslar ortaya koyabilen Krunic; Fred ile Szymanski’nin olduğu orta saha alanında yer yer geriden önemli destekler sağlayıp, savunmada da rakiplerinden bolca top çalabilir. Bu durum da atak karşılarken sarı lacivertlilerin bir anda tetikleyebileceği kontraların önünü açabilir.

FRED GİBİ OLMASA DA…

Gerek deneyimi gerekse oyunun iki yönünü birden oynamayı -doğal olarak- Fred kadar sağlayamayacak olsa da savaşçı bir isim olan Rade Krunic hem geride bir sigorta hem de ileriye pas istasyonu olarak fayda getirecektir. Özetle Fenerbahçe’nin kadro derinliğinin artmasına hizmet olacak Krunic, süratli tarzı da baz alındığında Bonucci gibi nokta atışı bir transfer diyebiliriz.

RADE KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunić, 7 Ekim 1993 tarihinde Bosna-Hersek'te doğdu. Boşnak orta saha oyuncusu, şu anda Milan'da forma giyiyor Profesyonel futbol kariyerine Sutjeska Foča'da başlayan Krunić, 2013 yılında Donji Srem'e transfer oldu. 2014 yılında Hellas Verona'ya giden Krunic ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.

2015 yılında Borac Čačak'a transfer olan Krunić, aynı yılın ilerleyen günlerinde Empoli ile sözleşme imzaladı. 2019 yılında AC Milan'a, 8.6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Milan'a imza attı. Bosna-Hersek'in eski genç milli futbolcularından biri olan Krunić, 2016 yılında ilk uluslararası maçına çıkarak o tarihten itibaren 20'den fazla kez milli formayı giydi.