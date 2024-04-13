UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi

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UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Şampiyonlar Ligi'nde format değiştiren UEFA yeni katılım şartlarını belirledi.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir formata geçiş yaparak takım sayısını 32’den 36’ya çıkaracak olan UEFA ekstradan 4 takımın hangi şartlara göre katılacağını belirledi.

Yeni sisteme göre UEFA Ülkeler Sıralaması’nda beşinci sırasındaki takıma fazladan bir takım gönderme hakkı verecek. Şuan da bu ülke Fransa olurken ligde dördüncü olan Lille bu kontenjana sahip oluyor.

2. kontenjan için ise Şampiyonlar Ligi eleme turlarından gelecek takım sayısı bir arttırılacak.

Kalan son iki kontenjan için ise içinde bulunduğumuz sezonki başarı durumu kıstas alınacak. UEFA Ülke Puanı’nda bu sezon en çok puanı toplayan iki ülkeye fazladan 1 kontenjan verilecek.

Bu alanda sezona harika bir giriş yaparak uzun süre birinciliği elinde tutan Türkiye önce Beşiktaş ve Adana Demirspor’un elenmesi, ardından Galatasaray’ın vedası ile sıralamada 8.’liğe kadar geriledi ve Şampiyonlar Ligi’ne fazladan takım gönderme ihtimali kalmadı.

Mevcut puan durumlarına göre bu hakkı Roma ve Borussia Dortmund elde ediyor.

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