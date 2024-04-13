Beşiktaş: 1 Samsunspor: 1

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta maçında evinde Samsunspor ile karşılaştı.
Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kara Kartal, 18. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-0 öne geçti.
Samsunspor ise 68. dakikada Emre Kılınç ile skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Samsunspor ise 3 maçtır kazanamıyor.
Yaşadığı puan kayıpları ile 3.lük yarışında yara alan Beşiktaş, 48 puanla 4. sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibi ise 38 puanla 12. sıraya yükseldi.
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