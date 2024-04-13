Beşiktaş: 1 Samsunspor: 1

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş: 1 Samsunspor: 1
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta maçında evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kara Kartal, 18. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-0 öne geçti.

Samsunspor ise 68. dakikada Emre Kılınç ile skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Samsunspor ise 3 maçtır kazanamıyor.

Yaşadığı puan kayıpları ile 3.lük yarışında yara alan Beşiktaş, 48 puanla 4. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi ise 38 puanla 12. sıraya yükseldi.

İlgili Haberler
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Beşiktaş taraftarı tepkisini koydu. Futbolcular yüzlerine bakamadı
Beşiktaş taraftarı tepkisini koydu. Futbolcular yüzlerine bakamadı
Kayserispor'a Adana Demirspor karşısında 1 puanı kazandıran ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Yanındaki polislere aldırmadı. Beşiktaş taraftarı tepkisini böyle gösterdi
Yanındaki polislere aldırmadı. Beşiktaş taraftarı tepkisini böyle gösterdi
Beşiktaş için Kazakistan'dan geldi. Maçtaki tepkisi olay oldu
Beşiktaş için Kazakistan'dan geldi. Maçtaki tepkisi olay oldu
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük
Erol Bulut kabusu yaşadı
Semih Kılıçsoy yine attı. Taraftarlar çıldırdı
Semih Kılıçsoy yine attı. Taraftarlar çıldırdı
Acun Ilıcalı haklı çıktı
Samsunsporlu yöneticiler Hasan Arat ile fotoğraf kuyruğuna girdi
Samsunsporlu yöneticiler Hasan Arat ile fotoğraf kuyruğuna girdi
Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandı
Stada gelen taraftarlar çadırı görünce şok oldu. Tribünden önce buraya akın etti
Stada gelen taraftarlar çadırı görünce şok oldu. Tribünden önce buraya akın etti
Son Haberler
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı Dünya
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı Yerel Haberler
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti Dünya
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır Yerel Haberler
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı Video
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi Spor
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş Magazin
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş