Kayserispor'a Adana Demirspor karşısında 1 puanı kazandıran ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı

Son lig maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Adana Demirspor, evinde 4 maçtır galip gelemeyen Kayserispor'u ağırladı.

14. sırada yer alan Kayserispor için bu maç önem arz ediyordu.

Konuk ekip mücadeleye etkili başlayıp gol ararken, Adana Demirspor ön alan baskısı ile rakibine cevap verdi.

Maçın başında gerçekleşen üst üste pozisyonlardan sonuç alınamazken, karşılaşma iki kale önünde de etkiliydi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

HİKMET KARAMAN'DAN HAMLE

Adana Demirspor'da Hikmet hoca ikinci yarıya Nani ile devam etmedi.

Tecrübeli oyuncu yerine Mendoza'yı oyuna soktu.

SAHANIN EN İYİSİ BİLAL BAYAZİT

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, yaptığı kritik kurtarışlarla Kayserispor'u oyunda tutan isim oldu.

49' ve 55. dakikalarda Mario Balotelli'nin şutlarını kurtarmayı başardı.

Ataklarını ve topla oynamayı arttıran ev sahibi, Kayseri cephesine zor anlar yaşattı.

69. dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta yaşanan karambolde top Semih Güler'in önünde kaldı ve penaltı vuruşu üzerinden şutunu çekti.

Kaleci Bilal parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla topu kornere çeldi.

Gerçekten bugün harika bir performans gösterdi. Sahanın en iyisiydi.

Maçın son bölümüne doğru Kayserispor topun arkasına geçerken, Adana Demirspor rakip alanda boşluk aradı.

KAZANAN ÇIKMADI

Adana Demirspor ve Kayserispor, 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

Kayserispor, kaleci Bilal Bayazit'in harika kurtarışları ile 1 puanı kurtarmayı başardı.

Bana göre 1 puanı kaleci Bilal'e borçlu.

Adana Demirspor galibiyet hasretini 2 maça çıkarırken, Kayserispor 5 maçtır galip gelemiyor.

Diğer taraftan ligde kalma mücadelesi kızışacak gibi.

Bekleyip göreceğiz...