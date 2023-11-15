Erol Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı. Kaçan şampiyonluğun sorumlusunu açıkladı

2020-2021 sezonunun 30. haftasında Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut yaşananlara dair açıklamalarda bulundu

Erol Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı. Kaçan şampiyonluğun sorumlusunu açıkladı

Sabah Gazetesi'ne konuşan Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut 2020-2021 sezonunda hocalığını yaptığı Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluk ve takımdan ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un ifadeleri şu şekilde:

"TRANSFERLERİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPAMADIK"
"Konuşacak çok şey var ama geçmiş geçmişte kaldı. Önümüze bakmamız gerek. Daha farklı düşünceler ve istekler vardı ancak gerçekleşmedi. Transferleri istediğimiz gibi yapamadık. En azından bu sene yerli bir hocaya istediği oyuncular alındı. Doğru iş yapıldığını düşünüyorum."

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
"Fenerbahçe'yi kimse kalbimizden sökemez. Formasını giydim, teknik direktörlüğünü yaptım. Maalesef 30. haftada ayrıldık. İsteğim, birlikteliğimiz sezon sonuna kadar sürdürüp, o zaman bırakmaktı. Çünkü en yakın rakibimizle arada 4-5 puan vardı. Şampiyon olabilirdik. Ama o dönemki yönetim o şekilde olmasına karar verdi"

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