Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin oynanacağı stat belli oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş JK United Payment'i konuk edecek.

20 Kasım Pazartesi saat 19.00'da oynanacak derbinin nerede yapılacağı açıklandı.

DERBİ ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbinin Ülker Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız ile Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesine stadımız ev sahipliği yapacak.

20 Kasım Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''