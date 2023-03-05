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İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı

 Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında, İYİ Parti ve Meral Akşener'de teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 00:06
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İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı

İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
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"Yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız." diyen Ersan Şen, Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını belirterek, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı Habertürk canlı yayınında sürpriz açıklamalarda bulundu. Ersan Şen, İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

"HERKESTEN DE İYİ YAPARIM"

Talep gelmesi durumunda görevden kaçmayacağını belirten Ersan Şen, "Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Sayın Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." ifadelerini kullandı.

AKŞENER REKLAM ARASINDA ŞEN'İ ARADI

Şen'in adaylığının da anketlerde sorulacağı belirtilirken, program devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ersan Şen, reklam arasında Meral Akşener tarafından arandığını söyledi. Ersan Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

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