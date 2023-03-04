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Ersan Şen canlı yayında açıkladı ‘Akşener ve İYİ Parti’den cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse adayım’

Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk canlı yayınında Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı için teklif gelirse aday olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 23:26
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Ersan Şen canlı yayında açıkladı ‘Akşener ve İYİ Parti’den cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse adayım’

Ersan Şen canlı yayında açıkladı ‘Akşener ve İYİ Parti’den cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi gelirse adayım’
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Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.

Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

Ersan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada "Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim." ifadelerini kullandı.

Şen'in adaylağının da anketlerde sorulacağı belirtildi.

"Yeter ki millet teveccüh göstersin"

Şen, "Bu görevi yapacak kabileyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." dedi.

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