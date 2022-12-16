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Ersan Şen İmamoğlu için tuhaf konuştu. İmamoğlu’na büyük desteği görünce kıskandı mı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkemenin siyasi yasak kararı vermesi sonrasında eleştiriler gelmeye devam ediyor. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında tepki göstererek "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:27
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Ersan Şen'den canlı yayında İmamoğlu hakkında garip sözler

Ersan Şen İmamoğlu için tuhaf konuştu. İmamoğlu’na büyük desteği görünce kıskandı mı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası almasını gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durumu değerlendiren Avukat Prof. Dr. Ersan Şen, "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var" dedi.

tv100 ekranlarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararını eleştiren Şen, istinaf ve Yargıtay yollarının açık olduğunu belirterek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İMAMOĞLU’NUN YAPTIĞI UCUZ KAHRAMANLIK

Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Biliyorum bana kızacaklar ama böyle. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var.

VATANDAŞ BANA İNANMIYOR

Topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş; 2 yıl 7 ay 15 gün, siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Anlatıyorum inanmıyor bana.

Bu mahkeme karar vermeyecek. Belediye başkanlığından kimse alamaz. Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçla hapis cezası aldığında ertelense bile bitti.

Belediye başkanı olabilmenin şartları anayasanın 77. maddesinde olduğu gibi milletvekili ile aynıdır. İstinaf, Yargıtay temyiz yolları bitip tükendiğinde, kesinleştiğinde kasten işlediği suçtan mahkumiyeti aldığın anda anahtarı teslim edersin.

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varol
16.12.2022 12:10
yakında büyükelçi atanırsa şaşırmayın  
 
misafir
16.12.2022 12:01
Ne yapsın? Bir değil iki değil üç değil. Hergün zulüm. Kendisine yapılan haksızlığa boyun mu egsin? Feyzioglu orada. Sende git yanına seni de bir yerlere büyükelçi atar.  
 
hasan ali
16.12.2022 11:51
ersan şen sarı sendika cıktı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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