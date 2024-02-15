Erzincan maden sahasındaki göçükle ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan maden sahasındaki göçükle ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı
Erzincan İliç’te altın madeninde meydana gelen göçükle ilgili gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Erzincan İliç’te meydan gelen maden faciasına yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

İliç'teki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli şahıs daha yakalandı.

Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şahısların sayısı 8'e yükseldi. Yakalanan şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında dün 7 şahıs gözaltına alınmıştı.

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