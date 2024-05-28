Erzincan'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobilde yanarak can verdi

Kaynak: AA
Erzincan'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobilde yanarak can verdi

Erzincan'da, bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, K.A. tarafından kullanılan 29 AAD 862 plakalı otomobilin, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra aniden alev aldı.

Olayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkardılar. Ancak, maalesef araçtan çıkarılamayan S.F. isimli kişi, yangında hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise hemen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri de hızla olay yerine intikal etti ve araçtaki yangını söndürdüler.

S.F'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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