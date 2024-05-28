Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla attı

Kaza, Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli yakınlarında gerçekleşti.

Toyoto marka aracın sürücüsü önüne bir köpeğin çıkması sonucu direksiyonu aniden kırdı. Sürücünün direksiyonu kırması nedeni ile kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya sürüklendi. Kazaya şahit olan vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi ile çok sayıda ekip yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişinin ilk kontrollerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.