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Erzincan’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan’da seyir halinde olan minibüs, bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 09:45
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Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Erzincan’da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi 461 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan 24 EP 705 plakalı minibüs sürücüsü E.U.A. (19) ile yolda ilerleyen F.K. (34) idaresinde ki 24 AAL 750 plakalı otomobil çarpıştı. Mahalle arasında yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle otomobil binanın bahçe duvarına yakın elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ve otomobil içerisinde bulunan N.K yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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