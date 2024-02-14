Siyanür felaketini ortaya çıkaran Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç’te bir altın madeninde siyanür ve zehirli madde dolu toprak kütlesi kaydı. 9 madenci toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki felaketi önceden bilen ve defalarca uyaran ilk ortaya çıkaranlardan Sedat Cezayirlioğlu'nun köyüne girerken jandarma engeliyle karşılaştığı ve köyüne giremediği de öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındığı öne sürüldü. Cezayirlioğlu’nun bölgeden yaptığı video paylaşımlarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

"TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETİ YAŞANDI" DEMİŞTİ

Cezayirlioğlu sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj yayınlamyarak “Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

Cezayirlioğlu şöyle dedi:

Geçen yıl dosyamı kapatan İliç Savcısı, Ahmet Çalık’ı aklamıştın. Şimdi git bedelini öde. Dosyalarımı kapatan Erzincan Mahkemesi, gidin bedelini ödeyin. Binali Yıldırım, benimle ilgili açıklama yapmıştın. Bu felaket yaşanıyor şu anda. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı.

GEÇEN YIL ÖLÜM TEHDİYLERİ ALMIŞTI

Geçen yıl maden şirketinin siyanürle altın çıkarmasına karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu ölümle tehdit edildiğini iddia etmişti.