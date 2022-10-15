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Avukat, hırsızlıktan yargılanan müvekkili tarafından soyuldu

Erzurum Barosu'na bağlı Avukat Ekrem İçoğlu, 1,5 yıl önce 'hırsızlık' suçundan yargılanan Tugay E.'yi mahkemede CMK avukatı olarak savundu. Hukuk bürosu 4 gün önce 5 kişi tarafından soyulan İçoğlu, yakalanan şüpheliler arasında müvekkili Tugay E.'nin de olduğunu öğrendiğini söyledi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:07
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Erzurum'da bir avukat, hırsızlıktan yargılanan müvekkili tarafından soyuldu

Avukat, hırsızlıktan yargılanan müvekkili tarafından soyuldu
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Yakutiye ilçesinde, avukat Ekrem İçoğlu'na ait hukuk bürosu, 11 Ekim gecesi soyuldu. Odasındaki bilgisayarı ve televizyonu çalınan İçoğlu, ihbarda bulundu. Çevrede araştırma yapan ve 48 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kimliklerine ulaşıp bulundukları yere baskın yaptı.

Çaldıkları malzemelerle yakalanan Ersin C. (36), Tugay E. (27), Ahmet Ç. (29) ve Ali G. (22), emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Ersin C. ve Ali G. tutuklandı. Ahmet Ç. ve Tugay E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına karışan Emircan T.'nin (22) ise başka suçtan daha önce tutuklanıp cezaevine girdiği öğrenildi.

"ONU AVUKATI OLARAK SAVUNMUŞTUM"

İçoğlu, "Hırsızların kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan isimleri öğrenince bunlardan biri olan Tugay E., yine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış ve ben de onu CMK avukatı olarak savunmuştum. O kişinin 1,5 yıl sonra beni soyacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu da sanırım mesleğimizin ironi tarafı olsa gerek" dedi.

Avukat Ekrem İçoğlu, olayı şöyle anlattı:

"Saat 08.50 civarında ofisin kapısını açtığımda hemen bir farklılık olduğunu gördüm çünkü karşı odada poşetler yerlere savrulmuştu. Hırsız girdiğini hemen anladım. Yaklaşık 1 ay önce bu semtte başka 1 ofise girmişlerdi. Telaşla cama doğru baktığımda camın açık olduğunu gördüm. Oda boştu, şu anda tek çalıştığım için orada eşya yoktu. Karşı tarafta bulunan kendi kullandığım odama geçtiğimde ilk dikkatimi çeken bilgisayarın masanın üzerinde olmadığıydı. Soluma dönüp baktım, duvara monteli televizyon vardı onu da götürmüşler. Yazıcıyı ise götürmemişler, herhalde insaflı davranmışlar. Hemen 112'yi aradım ve polisler gelip inceleme yaptılar. Sağ olsunlar zanlıları kısa sürede yakaladılar ve adalete teslim ettiler. Bilgisayarımın içinde kızlarımın 15 yıllık fotoğraf albümü ve yüzlerce dilekçe gibi özel evrak vardı. Hırsızların kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan isimleri öğrenince bunlardan biri olan Tugay E., yine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış ve ben de onu CMK avukatı olarak savunmuştum. O kişinin 1,5 yıl sonra beni soyacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu da sanırım mesleğimizin ironi tarafı olsa gerek."

Avukat İçoğlu, "Polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben ümidimi kesmiştim. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün polisleri gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar sanırım epeyce bir mobese kamerası incelenmiş. Hırsızlar yakalanınca eşyalarımı da teslim aldım. Özellikle benim için bilgisayar çok önemli, malum serbest avukatlık yaptığımız için içerisinde yüzlerce belge var. Ondan da önemlisi, 2 kızımın 15 yıllık birikmiş fotoğrafları var. Belgelerimi diğer hırsızlık olayından sonra yedeklemiştim ama resimleri yedeklemeye fırsat bulamamıştım. Ondan dolayı eşimle 3 gündür adeta yastayız. Eşim bana biraz da küstü, 'Niye onları da yedeklemedin' diye. Polis arkadaş akşam arayınca eşimle ikimiz de adeta bayram ettik" diye konuştu.

(DHA)

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Halil Tekin
15.10.2022 14:27
Acaba bu güne kadar, hangi partiye oy verdi ve verecek?  
 
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