Erzurum’da Nisan ayında kar etkili oldu

İHA'nın haberine göre, Erzurum’da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından Mart ayında zaman zaman etkili olan kar yağışı Nisan ayında da etkili oluyor. Nisan ayında yaşanan kar yağışı Erzurumlulara sürpriz yaşatırken, kurak geçen kış mevsiminin ardından kar yağışının çiftçiler için yararlı olacağı belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum’un batısı ile Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesini görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bugün Doğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzincan, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği belirtilen açıklamada, “Yağışların Erzincan ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde rüzgarın, sabah saatlerinden gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa.) eseceği tahmin ediliyor” denildi.