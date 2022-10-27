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  • Tacize meydan dayağı! Paranın üzerine kalp çizip ‘Dünya güzeli’ yazmış. Ayırmak yerine bir de onlar da vurdu

Tacize meydan dayağı! Paranın üzerine kalp çizip ‘Dünya güzeli’ yazmış. Ayırmak yerine bir de onlar da vurdu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi (18) taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye (46), çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı. Polisin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B.'nin kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:00
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Erzurum’da pastane sahibinin kızını tacize feci meydan dayağı. Paranın üzerine kalp çizip Dünya güzeli yazmış. Ayırmak yerine birde onlar da vurdu

Tacize meydan dayağı! Paranın üzerine kalp çizip ‘Dünya güzeli’ yazmış. Ayırmak yerine bir de onlar da vurdu
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Olay, 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi.

PASTANEYE GELMESİNİ BEKLEDİLER

Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi. Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı. Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

“BİZİ AYIRMAK YERİNE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR”

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim.

AYIRMAK YERİNE MEYDAN DAYAĞI

O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3- 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.

“KENDİSİNDEN DAVACI OLDUK”

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Kaynak: DHA)

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