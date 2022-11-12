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Metrobüs tacizcisini yolcular döve döve polise teslim etti

Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş. metrobüsteki yolcular tarafından linç edildi. Kaçmaya çalışırken son anda tutulan ve yolcular tarafından dövülen şahıs polise teslim edildi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:20
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Avcılar'da yaşandı. Yolcular döve döve polise teslim etti. Metrobüste 2 kadını taciz etti

Metrobüs tacizcisini yolcular döve döve polise teslim etti
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DHA'nın haberine göre, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak darp edildi.

Şoför metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.

Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Münevver Hanım
12.11.2022 13:50
Ellerinize sağlık.  
 
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