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Esenyurt'ta köpeği ile şakalaşırken nereye kaçacağını şaşırdı

Esenyurt'ta iş yerinde bir iş yerinde bağlı köpekle oynamaya çalışan gençler, köpeğin ipi kopunca korkudan kaçacak yer aradı. Can havliyle kendilerini dışarı atmayan çalışan iki gencin, sonradan kendilerini de güldüren görüntüleri güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:54
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Esenyurt'ta köpek ile şakalaşan gençler köpeğin ipi kopunca kaçmaya çalıştı

Esenyurt'ta köpeği ile şakalaşırken nereye kaçacağını şaşırdı
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. 

Bir işyerinde oturan iki arkadaş, içeride bağlı olan köpekle oynamak istedi.

Oturduğu minderi eline alarak köpeğe uzatan gençlerden biri hayvanın hareketlenerek minderi ısırdığını görünce ayağa kalkarak oyuna devam etti. 

Oyun sırasında köpeğin bir anda bağlı olduğu ip kopunca iki arkadaş neye uğradığını şaşırdı. 

Gençlerden biri hemen dışarı doğru koşarken diğeri ise köpekle biraz daha uğraşmak zorunda kaldı. 

En sonunda elindeki minderi bırakan genç, çareyi kaçmakta bulurken yaşanan o ilginç anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 

Olay sonrası görüntüleri izleyen gençler yaşadıkları duruma gülerek tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntülerde işyerinde oturan iki arkadaşın bağlı olan köpeğe oynamak için minder salladığı, köpeğin bağının kopmasıyla dışarı kaçmaya çalışan kişilerden birinin zor anlar yaşadığı görüldü.

(İHA)

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