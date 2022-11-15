﻿Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Bahçe Yolu Caddesi’ndeki bir lokantanın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın altında yer alan bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinde yer alan bacayı tamamen sardı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. (İHA)