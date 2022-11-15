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Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu

Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın dış cephesinde yer alan bacanın alevler içinde kalması paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 22:15
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Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı

Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu
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Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Bahçe Yolu Caddesi’ndeki bir lokantanın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın altında yer alan bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesinde yer alan bacayı tamamen sardı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. (İHA)

 

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